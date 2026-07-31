L’Autorité australienne de régulation d’Internet a engagé, le 30 juillet, une procédure judiciaire contre le réseau social Telegram pour manquement à ses obligations de retrait de contenus liés au terrorisme.

Telegram pourrait encourir une amende de 54,6 millions de dollars australiens, soit 33,2 millions d’euros.

Parmi les contenus visés figurent des images des attentats de 2019 contre des mosquées en Nouvelle-Zélande ainsi que de la fusillade de 2022 aux Etats-Unis.

Cette procédure intervient alors que la Russie a annoncé, le 29 juillet, le lancement d’un avis de recherche international à l’encontre du fondateur et directeur général de Telegram, Pavel Dourov, pour « complicité de terrorisme ».