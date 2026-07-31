Le gouvernement français a décidé, vendredi 31 juillet, de geler pour six mois les avoirs de Xenia Fedorova, chroniqueuse russe visée depuis mercredi par un arrêté ministériel d’expulsion.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, cette mesure intervient « dans le cadre du dispositif créé par la loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir la commission d’actes d’ingérence ». Cette mesure peut être renouvelée « par la publication d’un nouvel arrêté ».

Le gel porte sur l’ensemble des fonds et ressources économiques appartenant à Xenia Fedorova ou contrôlés par elle, ainsi que ceux détenus par des personnes morales ou entités agissant pour son compte ou sous son contrôle.

L’avocat de Xenia Fedorova dénonce, de son côté, une « mesure manifestement illégale » qui confirmerait, selon lui, « l’acharnement » à son encontre.

Ces décisions interviennent dans un contexte marqué par une polémique née fin mai autour du renouvellement de son titre de séjour, accordé en 2024 pour une durée de dix ans. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l’avait alors qualifiée de « propagandiste patentée ».