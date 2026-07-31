La directive de l’Union européenne (UE) sur le droit à la réparation entre en vigueur le 31 juillet.

Elle vise à renforcer les droits des consommateurs en facilitant la réparation de leurs appareils, qu’ils puissent les faire réparer par un professionnel ou les remettre eux-mêmes en état.

Ces nouvelles dispositions concernent une douzaine de catégories de produits, dont les télévisions et les aspirateurs.

Durant les deux ans de garantie d’un appareil, si le consommateur choisit de faire réparer son produit plutôt que de le faire remplacer, il bénéficiera d’une prolongation d’un an de sa garantie légale.

Une fois la garantie expirée, le fabricant reste tenu à l’obligation d’assurer la réparation pendant une période de cinq à dix ans après l’achat, selon les produits. Il devra également publier en ligne les tarifs des réparations les plus courantes.