Le président américain Donald Trump a annoncé, jeudi 30 juillet, le succès des négociations sous l’égide de son Conseil de Paix pour le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza.

Il a affirmé, sur Truth Social, avoir conclu un « accord historique pour le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza ».

Il a également assuré que l’armée israélienne se retirerait progressivement de la bande de Gaza « à mesure que le désarmement s’achève ».

Cet accord s’inscrit dans la deuxième phase du cessez-le-feu conclu en octobre 2025 entre Israël et le Hamas. La première, achevée en janvier 2026, avait permis la libération des derniers otages israéliens détenus à Gaza.

Ghazi Hamad, responsable du Hamas ayant participé aux négociations, a toutefois affirmé qu’Israël devait encore approuver l’accord avant que le Hamas ne le mette en œuvre.