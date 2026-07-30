Un décret publié mercredi 29 juillet permet désormais le changement d’établissement d’un élève lorsque le comportement d’un parent « compromet gravement » le « fonctionnement normal » de l’établissement.

Cette mesure vise à protéger les personnels éducatifs en leur permettant d’exercer dans un climat plus serein.

Elle s’applique également lorsque le comportement d’un « membre de la famille » en lien avec la scolarité de l’élève « fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un membre de la communauté éducative ».

L’élève concerné bénéficiera d’un suivi pédagogique, éducatif et social renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours dans son nouvel établissement.

La Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) critique cette mesure, estimant qu’elle « fait peser sur l’enfant les conséquences d’actes dont il n’est ni l’auteur ni le responsable » et qu’elle pourrait « fragiliser la continuité de la scolarité de nombreux élèves ».