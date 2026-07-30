La chroniqueuse russe Xenia Fedorova fait l’objet, depuis mercredi 29 juillet, d’un arrêté d’expulsion pris par le ministère de l’Intérieur.

Selon cet arrêté, « son comportement porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat » et sa présence sur le territoire « constitue pour ce motif une menace particulièrement grave et actuelle pour l’ordre public ».

Ancienne directrice de la chaîne russe RT France, dont la diffusion a été interdite dans l’Union européenne en 2022, elle intervient aujourd’hui comme chroniqueuse dans plusieurs médias français.

Son avocat a annoncé son intention de former un recours contre cette décision, estimant qu’elle constitue une « atteinte grave à la liberté d’expression ».

Cette décision intervient dans un contexte marqué par une polémique née fin mai autour du renouvellement de son titre de séjour, accordé en 2024 pour une durée de dix ans. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l’avait alors qualifiée de « propagandiste patentée ».