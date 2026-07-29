Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé, mardi 28 juillet, que 924 personnes avaient été placées en détention depuis le 8 juin pour des faits de « violences sexuelles sur mineurs », dans le cadre du réexamen des dossiers lancé après la mort de Lyhanna.

Selon la chancellerie, ces incarcérations représentent une « hausse de plus de 134 % par rapport à la normale ».

Le ministère de la Justice a également indiqué que près de 1 700 informations judiciaires avaient été ouvertes depuis le 8 juin, soit une augmentation de 271 % par rapport à la même période l’année dernière.

Ce réexamen, lancé par Gérald Darmanin à la suite du décès de la jeune Lyhanna, concerne 70 000 plaintes relatives à des violences sexuelles commises sur des mineurs.