Le gouvernement tchadien a annoncé, lundi 27 juillet, son retrait du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), après avoir procédé à un « examen approfondi du fonctionnement » de l’institution.

Ce retrait prendra effet le 27 juillet 2027, soit un an après la réception de la notification. Jusqu’à cette date, le Tchad demeure tenu de coopérer avec la CPI.

Créée en 2002, la CPI est compétente pour poursuivre les auteurs de crimes les plus graves, lorsque les juridictions nationales n’ont pas la volonté ou la capacité de le faire elles-mêmes. Elle compte aujourd’hui 125 Etats parties, parmi lesquels ne figurent pas les Etats-Unis, la Russie, la Chine ou encore Israël.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par les tensions croissantes autour de la CPI, notamment en raison des mesures prises par les Etats-Unis à l’encontre des juges de la Cour et du retrait récent d’Etats africains comme le Niger ou le Mali.