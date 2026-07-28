Le Brésil a annoncé, lundi 27 juillet, engager une procédure de règlement des différends auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les droits de douane imposés par les Etats-Unis.

Le gouvernement de Donald Trump a instauré de nouveaux droits de douane sur certains produits brésiliens, notamment de 25 % au titre de pratiques commerciales déloyales et de 12,5 % en raison de soupçons de recours au travail forcé.

Le ministère brésilien des Affaires étrangères a qualifié ces taxes d’« injustifiées » et d’« incompatibles » avec les règles du commerce international.

La demande de consultations constitue la première étape de la procédure de règlement des différends de l’OMC. En l’absence d’accord entre les parties, le Brésil pourra demander la constitution d’un groupe spécial chargé d’examiner le litige.

Le Brésil avait déjà engagé une procédure similaire en 2025, après l’imposition par les Etats-Unis de droits de douane de 50 % en réaction aux poursuites judiciaires engagées contre l’ancien président Jair Bolsonaro.