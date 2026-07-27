Le président américain Donald Trump a menacé, le 24 juillet, d’imposer de nouveaux droits de douane à l’Union européenne (UE) et d’ouvrir une enquête commerciale à la suite de l’amende de 890 millions d’euros infligée par l’UE à Google.

Le 23 juillet, l’UE a sanctionné Google d’une amende record pour des manquements au Digital Markets Act (DMA) concernant son moteur de recherche et Google Pay.

Donald Trump a réagi en menaçant l’UE de « payer un très lourd prix pour ce comportement illégal et hautement immoral, contre lequel je l’ai constamment mise en garde ».