Les 55 fédérations membres de l’UEFA (Union des associations européennes du football) ont annoncé, jeudi 30 juillet, qu’elles ne participeraient à aucune compétition organisée par la FIFA si cette dernière mettait en œuvre son projet de création d’une filiale commerciale ouverte à des investisseurs privés, baptisée FIFA Forward Enterprise.

Dans un communiqué, l’organisation européenne a affirmé rejeter « à l’unanimité et sans équivoque la proposition de la FIFA visant à céder des parts de propriété de la Coupe du monde et d’autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés ».

L’UEFA a également estimé que « l’avenir du football ne peut pas être dicté par les attentes de ceux dont le premier devoir est de maximiser le rendement financier ».

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fixé au 19 septembre la date limite pour que les 211 fédérations reconnues par la FIFA approuvent ce projet.