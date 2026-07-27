L’Assemblée des 125 Etats parties à la Cour pénale internationale (CPI) a décidé, le 24 juillet, de révoquer de ses fonctions le procureur de la CPI, Karim Khan.

En poste depuis 2021, le magistrat britannique était suspendu à titre provisoire depuis juin 2025 en raison d’allégations d’agressions sexuelles formulées par une membre de son équipe, des accusations qu’il conteste.

Les Etats membres ont estimé que le procureur s’était rendu « coupable de fautes graves et d’un manquement grave à ses obligations », justifiant ainsi sa révocation.