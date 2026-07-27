TotalÉnergies a annoncé, dans un communiqué publié le 27 juillet, faire appel du jugement rendu le 25 juin par le Tribunal judiciaire de Paris.

Le tribunal avait enjoint à la société de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision.

Le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, l’appel formé par TotalÉnergies ne suspend pas les effets du jugement.

Dans son communiqué, la multinationale a estimé que « la loi sur le devoir de vigilance (…) ne vise pas les activités de leurs clients sur lesquelles l’entreprise ne dispose pas de contrôle ».