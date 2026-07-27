La commission d’éthique du Comité international olympique (CIO) a rejeté une plainte déposée par l’ONG britannique FairSquare visant Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association (FIFA).

L’organisation avait saisi la commission pour dénoncer des « violations répétées de la neutralité politique » de la part du président de la FIFA.

La commission d’éthique du CIO a toutefois estimé que « la plainte est hors de sa juridiction », rappelant que, « conformément à la charte olympique, chaque fédération internationale garde son indépendance et l’autonomie de sa gouvernance ».

Cette plainte avait notamment été déposée dans un contexte de critiques visant Gianni Infantino, après l’attribution par la FIFA d’un « prix de la paix » à Donald Trump et la décision de permettre au joueur américain Folarin Balogun de participer au huitième de finale de la Coupe du monde malgré sa suspension.

La Fédération norvégienne de football (NFF) avait également annoncé son intention de saisir la commission d’éthique de la FIFA afin de contester l’intervention de Donald Trump dans la levée de la suspension du joueur.