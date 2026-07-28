Renault a été renvoyé, lundi 27 juillet, devant le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de « tromperie aggravée », conformément aux réquisitions du parquet formulées en juin 2025.

L’audience de fixation, destinée à fixer la date du procès, est prévue le 1er avril 2027.

Le constructeur automobile est soupçonné d’avoir équipé certains véhicules diesel d’un dispositif permettant de respecter les normes d’homologation tout en dépassant les limites d’émission en conditions réelles.

La tromperie serait aggravée dans la mesure où ce dispositif aurait pu contribuer à la pollution atmosphérique aux oxydes d’azote, « favorisant notamment l’apparition chez l’homme de maladies respiratoires ».

Dans un communiqué, Renault affirme, de son côté, que ses véhicules « ont tous et toujours été homologués conformément aux lois et réglementations françaises et européennes applicables ».