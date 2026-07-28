L’Union européenne (UE) applique, à compter du 2 août, de nouvelles obligations de transparence prévues dans le cadre de l’IA Act, imposant notamment l’apposition d’une mention signalant les contenus générés par l’intelligence artificielle (IA).

Les organisations et les personnes exerçant une activité professionnelle publiant des contenus générés par l’IA devront en informer le public. Les contenus générés ou manipulés par l’IA destinés à informer le public sur des sujets d’intérêt général devront également être clairement signalés, sous peine de sanctions en cas de non-respect.

Les fournisseurs des systèmes d’IA déjà commercialisés auront jusqu’au 2 décembre pour se conformer à ces nouvelles dispositions. Certaines exceptions existent, notamment pour les œuvres « artistiques, satiriques, de fiction ou créatives »

L’UE prévoit également que les systèmes d’IA interagissant directement avec le public devront être présentés comme tels.