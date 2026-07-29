L’administration de Donald Trump a annoncé, mardi 28 juillet, une réforme modifiant la procédure d’examen des demandes d’asile aux Etats-Unis.

La réforme prévoit notamment que les juges de l’immigration examinent directement les demandes d’asile, sans entretien préalable avec un agent des services de l’immigration.

Selon un communiqué du ministère de la sécurité intérieure, le système actuel « permet aux étrangers de tenter d’avoir une deuxième chance avec l’asile ».

Applicable avec effet immédiat, la réforme permet de « raccourcir le temps total passé par les agents de l’asile et les juges de l’immigration pour statuer sur des demandes ».

Plus de 400 000 demandeurs d’asile dont la procédure est en cours « pourraient être touchés » par cette réforme.