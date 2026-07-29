L’administration de Donald Trump souhaite alléger certaines exigences fédérales en matière de protection de l’environnement applicables au secteur spatial privé américain afin de « réitérer l’exploit » de la course à l’espace.

Le gouvernement envisage de déroger à certaines obligations prévues par treize lois fédérales relatives notamment à la protection des espaces protégés et à la qualité de l’eau, afin de faciliter la délivrance de « certaines licences et permis spatiaux commerciaux ».

Ces nouvelles dispositions permettraient « d’obtenir plus rapidement et plus facilement les autorisations nécessaires pour lancer des fusées, faire rentrer des engins spatiaux dans l’atmosphère et exploiter des sites de lancement », selon un communiqué du Département des Transports des Etats-Unis.