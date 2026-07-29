La Russie a annoncé, mercredi 29 juillet, le lancement d’un avis de recherche international à l’encontre du fondateur et directeur général de Telegram, Pavel Dourov.

Né en Russie et détenteur des nationalités française et émiratie, Pavel Dourov est accusé de « complicité de terrorisme », « dans le cadre d’une enquête criminelle » portant sur l’entraînement des citoyens russes par les services spéciaux ukrainiens en vue d’actes de sabotage.

Naturalisé français en 2021, Pavel Dourov a été mis en examen en France en 2024 pour plusieurs infractions relevant de la criminalité organisée. Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec l’interdiction de quitter le territoire français sans l’autorisation des autorités.