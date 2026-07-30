L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a infligé une amende de 200 000 euros à la chaîne d’information en continu CNews au titre de deux séquences diffusées en 2025.

Selon le communiqué publié le 29 juillet, l’Arcom estime que les propos diffusés à l’antenne étaient de nature à « inciter à la haine et à encourager des comportements discriminatoires » ainsi qu’à « susciter des sentiments de peur et de rejet ».

Les deux séquences concernées portaient respectivement sur les violences survenues après la victoire du PSG en Ligue des champions et sur les propos d’une élue portant un voile lors d’une réunion du conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean en Belgique.

CNews a annoncé son intention de former un recours devant le Conseil d’Etat contre cette décision.