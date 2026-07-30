Présidentielle 2027 : Renaissance débouté face à Marine Le Pen sur l’usage du terme « Renaissance »
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Le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté en référé, dans une décision rendue le 30 juillet, la demande du parti Renaissance visant à interdire à Marine Le Pen et au Rassemblement national (RN) d’utiliser le terme « renaissance ».
Les juges ont estimé que « les défendeurs ne cherchent pas à tirer profit de la notoriété du parti (…) et n’agissent pas comme opérateur économique, ce qui exclut tout parasitisme ».
Renaissance soutenait que cet usage constituait un « parasitisme » et une « contrefaçon de marques ».
Le tribunal a également retenu que l’utilisation du nom commun « la renaissance » ne suscitait pas de confusion avec le nom du parti « Renaissance » et ne laisse pas croire à une collaboration entre les deux mouvements politiques.